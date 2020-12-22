Жители Коми начали собирать подписи против установки термодеструкторов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото: архив "КП"

Жители нескольких населенных пунктов выступили резко против установки специальных сооружений для ликвидации мусор путем сжиганий – термодеструкций. Ранее власти Коми сообщали о том, что установки появятся появятся в Печоре, двух поселках Воркуты и Усть-Цильме.

Население уверено, что термодеструкции нанесут сильный вред окружающей среде и здоровью людей. Поэтому они требуют запретить установку спецсооружений. Для этих целей активисты создали петицию на сайте www.change.org.

По словам жителей Печоры и поселка Кожва, о планах властей они узнали из социальных сетей и категорически с ними не согласны.

- Считаем своим долгом заявить о том, что мы выступаем категорически против данного проекта, который не прошел широкое общественное обсуждение. Под наименованием «термодеструкции» фактически реализуется план по строительству мусоросжигающих установок, - говорится в обращении.

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