СМИ: «Новый транспортный прокурор Сыктывкара ударил человека»

Фото: "Фонтанка"

Новый транспортный прокурор Сыктывкара Александр Егоров стал фигурантом громкого служебного скандала. По данным «Фонтанки», работников органов ударил своего коллегу по лицу. Инцидент, как сообщает издание, произошло на следующий же день после новости о назначении Егорова на данный пост.

Жертвой рукоприкладства стал помощник прокурора Роман Давыденко. Отмечается, что между мужчинами ранее возник словесный конфликт.

По словам очевидцев, все произошло 18 декабря ближе к полуночи. Егоров позвал коллектив познакомиться поближе и в какой-то момент помощник прокурора сказал что-то, что не понравилось его начальнику. Прокурор ударил собеседника по лицу и поспешил скрыться в кабинете, где по приказу хранится секретная документация, и заперся изнутри.

Сейчас в этом деле разбирается полиция. Им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, Александр Егоров ранее работал в органах прокуратуры в Казани, потом в Тюмени, затем уже перевелся в Петербург 17 декабря.

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