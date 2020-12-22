Главой администрации Печоры стал Валерий Серов

Фото: пресс-службе администрации Печоры

Главой муниципального района «Печора» – руководителем администрации избран Валерий Серов. Такое решение принял местный совет.

В заседании участвовали 27 депутатов. Они рассмотрели 14 вопросов повестки дня. Одним из главных решений стало избрание главы муниципального района «Печора» - руководителя администрации. Конкурс по отбору кандидатур состоялся 16 декабря. Претендентами на этот пост стали Валерий Серов и Сергей Бобровицкий.

Конкурс проводился в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия рассмотрела документы, представленные кандидатами, на втором было проведено собеседование, в ходе которого проведена оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов, их умений, знаний, навыков.

С помощью тайного голосования 26 депутатов проголосовали за кандидатуру Валерия Серова, еще один – за Сергея Бобровицкого. Избранный глава Печоры поблагодарил депутатов за доверие, подчеркнув, что постарается оправдать все ожидания. Серов вступит в должность сроком на пять лет после принятия присяги 29 декабря.

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