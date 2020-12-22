В Сыктывкаре Mazda вылетела через ограждения на кольце на парковку

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Во вторник, 22 декабря, в Сыктывкаре Mazda 2 вылетела через ограждения на кольце на парковку. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 8.20. Женщина 1960 года рождения ехала за рулем Mazda. Она поворачивала на перекрестке улиц Коммунистической и Октябрьского проспекта со стороны вокзала налево в сторону бывшего магазина «Юбилейный».

В районе дома №50 по Октябрьскому проспекту женщина не справилась с управлением и в результате наехала на перила ограждения. На парковке Mazda столкнулась с припаркованным Chevrolet Lacetti. От удара иномарку откинуло на ВАЗ-2104.

В результате аварии нарушительница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, не была госпитализирована. В течение года к административной ответственности не привлекалась, имеет стаж вождения с 1993 года.

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