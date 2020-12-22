Под окнами дома было найдено тело девушки из Сыктывкара

Фото: Олег ЗОЛОТО Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре накануне на улице Оплеснина было найдено бездыханное тело девушки. Предположительно, местная жительница выпала из окна многоэтажки.

Известно, что на момент смерти погибшей было 27 лет. О других подробностях трагедии пока не сообщается.

Как рассказали в региональном Следкоме изданию PG11.ru, ведомство начало процессуальную проверку. Следователями предстоит выяснить обстоятельства приведшие к летальному исходу.

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