В Инте 17-летнюю девушку будут судить за кражу 5 тысяч рублей

Фото: из архива КП

В Инте 17-летнюю местную жительницу, обвиняют в хищении 4785 рублей с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в июле. Интинка находилась в квартире подруги и похитила банковскую карту ее отца. В течение трех дней обвиняемая совершала покупки в различных магазинах. Без введения пин-кода можно производить оплату на суммы, не превышающие 1000 рублей. Общая сумма составила 4785 рублей.

Фигурантка признала, что потратила деньги, но по поводу карты заявила, что нашла ее на улице. Бабушка, являющаяся опекуном несовершеннолетней, возместила потерпевшему причиненный преступлением ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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