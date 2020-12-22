Неожиданные советы Роспотребнадзора по Коми для новогоднего стола в пандемию

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В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор по Коми напоминает, как встретить Новый год без вреда для здоровья.
· Не садитесь за стол голодными. 31 декабря не стоит пропускать завтрак, обед и ужин.
· Не стремитесь попробовать все блюда, чем разнообразнее пища, тем больше нагрузка на организм.
· Соблюдайте очередность блюд. Сначала салат, затем более сытные варианты и горячее. Не употребляйте холодные блюда после горячих.
· Не засиживайтесь за столом с едой всю ночь.
· Не запивайте еду газированными напитками и умеренно употребляйте алкоголь.
· Замените торты и пирожные фруктовыми салатами и желе.
· Не перегружайте организм физическими нагрузками. Не отправляйтесь сразу из-за стола кататься на горку, не вставайте немедленно на лыжи или на коньки.
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