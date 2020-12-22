В Воркуте все еще разгребают последствия субботней метели

Фото: мэрия Воркуты

Несмотря на то, что столбик термометра 21-22 декабря опускался до отметки -30 °С на улично-дорожной сети и дворах многоквартирных домов Воркуты работала снегоуборочная техника.

В ночную смену на линию вышли 12 машин МБУ «Специализированное дорожное управление». В настоящее время, к вечеру 22 декабря, приведены в соответствующее состояние кольцевая автодорога, заезды в поселки, кольцевые развязки, технологическая дорога на Усинский водовод, центральные проезды в Шахтерском и Железнодорожном районах.

В работе у дорожников, помимо улично-дорожной сети, проезды к МКД, находящиеся в ведении «СДУ», и тротуары. Последние сегодня очищены от снега более чем на 50 процентов. Надо отметить, что в целях обеспечения возможности передвижения для пешеходов в первый день после пурги тротуар расчищается только с одной стороны улицы. В то же время усилившиеся морозы уплотнили снежные массы на проезжей части и тротуарах, что существенно усложнило работу дорожной службе города.

Жилищные управляющие компании занимаются расчисткой проездов к контейнерным площадкам – эти работы сегодня выполнены на 60-70 процентов, что позволило региональному оператору по вывозу ТКО приступить к выполнению своих обязанностей. В городе и поселках работали восемь мусоровозов и две бортовые машины по вывозу КГМ. Улицы Гагарина (нечетная сторона), Димитрова и Шахтерская набережная, больше всего пострадавшие от переметов были очищены от снега еще в понедельник.

Работа дорожных и жилищных служб находится на контроле руководства администрации города. Отслеживается выполнение данными организациями отдельных системных задач, отработка жалоб со стороны населения, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

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