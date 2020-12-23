В Воркуте отменили школьные занятия из-за сильных морозов

Фото: Ольга СЕМЕНОВА

В Воркуте вновь объявлен актированный день. Это значит, что учащиеся городских школ с 1 по 8 классы остаются дома и не будут посещать занятия.

Такое решение власти Воркуты приняли из-за непогоды, установившаяся в городе несколько дней назад. Сейчас столбик термометра показывает -35 градусов.

Днем потеплеет не сильно, лишь на три-пять градусов. Отмечается, что пурга, бушевавшая в городе, отступила. Сейчас коммунальщики заняты устранением последствий.

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