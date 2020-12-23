В Коми молодой человек ограбил родителей и своего друга

Парень украл у родителей мотокультиватор. Фото: прокуратура Коми.
В Сыктывдинском районе перед судом предстанет местный житель, обокравший своих родителей и приятеля, сообщает прокуратура Коми.
По версии следствия, безработный сельский житель в начале августа 2020 года в поисках денег решил обворовать своих родителей. Он явился на их дачный участок, где из сарая похитил мотокультиватор и продал его приятелю. Несмотря на родственные отношения, мать дачного вора написала на него заявлению в полицию.
Однако это не остановило молодого человека. Уже в ходе расследования уголовного дела он совершил вторую кражу – из квартиры приятеля он вынес телевизор и компьютерный жесткий диск. После этого злоумышленник был задержан и взят под стражу.
Сотрудникам полиции удалось выяснить местонахождение похищенного имущества и вернуть его законным владельцам.
Вину в инкриминируемых деяниях молодой человек признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывдинский районный суд.
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