Жителей Коми предупредили о новом способе мошенничества

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Мошенники придумали новый вид обмана жителей Коми. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. По данным ведомства, злоумышленники стали прибегать к подмену номеров. Для своих «разводов» они используют номера банков, полиции и других служб.

Жертвами новой схемы стали уже семь сыктывкарцев. В общей сложности они потеряли более двух миллионов рублей.

В МВД подробно рассказали о том, как действуют мошенники и попросили жителей республики быть внимательными и не вестись на таких схемы.

Так, одной женщине позвонил работник службы безопасности банка, который предупредил, что на ее имя недобросовестные банковские служащие оформили кредит и вскоре с ней свяжется «руководитель одного из отделов полиции». Злоумышленники звонили с номера телефона, который действительно был указан на официальном сайте ведомства и представлялись именем реального сотрудника правоохранительного ведомства. Лжеполицейский предупредил: ни в коем случае не надо идти в банк, потому что, якобы, по данному факту возбуждено уголовное дело, в офисах идут обыски. Все операции он рекомендовал сделать онлайн, выполняя их инструкции: кредитную заявку необходимо срочно аннулировать – взять новый кредит. Сыктывкарка, сверив в интернете номер телефона, убедилась, что он действительно существует. Однако зная из СМИ об обманах, она прервала разговор с незнакомцем и позвонила по телефону сама. Выяснилось, что ее обманывают. Женщина отправилась в полицию, где возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество. В иных случаях мошенники использовали идентичные предлоги, действуя как от имени банковских работников, так и от других служащих или правоохранителей.

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