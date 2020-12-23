В Сыктывкаре дядя потратил почти полтора миллиона рублей малолетнего племянника на себя

Придётся всё вернуть.

В Сыктывкаре перед судом предстанет бывший опекун малолетнего ребенка, неправомерно израсходовавший 1,4 млн рублей своего подопечного. Сумма неправомерно израсходованных денежных средств взыскана с бывшего опекуна по иску органа опеки и попечительства.

Жителю Сыктывкара в 2018 году под опеку был передан малолетний племянник. На содержание ребенка были назначены ежемесячные выплаты, которые поступали на расчетный счет несовершеннолетнего. На этом же счету находилась сумма страховой выплаты, произведенная Фондом социального страхования в связи с гибелью матери мальчика.

Всего в 2018-2020 гг. на счет ребенка поступило свыше 1,9 млн рублей, из которых опекун 1,4 млн рублей израсходовал на цели, не связанные с его содержанием и воспитанием.

В сентябре 2020 года решение об установлении опекунства дяди над мальчиком отменено, ребенок передан на воспитание бабушке. Кроме того, с бывшего опекуна взыскана сумма неправомерно израсходованных денежных средств. Решение суда вступило в законную силу и находится на исполнении. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

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