Житель Коми ездил за рулем с поддельными правами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники ГИБДД Корткеросского района задержали 32-летнего мужчину, который попался на липовых водительских правах.

Местный житель был за рулем отечественной легковушки, когда его остановили инспекторы и попросили предъявить документы. После недолго проверки сотрудники правоохранительных органов узнали, что водительское удостоверение выдавалось ранее, в Тюменской области на имя другого гражданина.

Мужчина сразу же признался в содеянном. На данный момент принято решение возбудить уголовное дело по статье «подделка документов». Водителю грозит четыре года тюрьмы.

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