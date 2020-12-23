Житель Коми ездил за рулем с поддельными правами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сотрудники ГИБДД Корткеросского района задержали 32-летнего мужчину, который попался на липовых водительских правах.
Местный житель был за рулем отечественной легковушки, когда его остановили инспекторы и попросили предъявить документы. После недолго проверки сотрудники правоохранительных органов узнали, что водительское удостоверение выдавалось ранее, в Тюменской области на имя другого гражданина.
Мужчина сразу же признался в содеянном. На данный момент принято решение возбудить уголовное дело по статье «подделка документов». Водителю грозит четыре года тюрьмы.
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