В Сосногорске открыли социокультурный центр

Место для нового центра жители придумали сами. И название тоже. Фото: пресс-служба главы Коми.

В Сосногорском районе открыли социокультурный центр. Благодаря национальному проекту "Культура" новое учреждение заработало в селе Усть-Ухта.

Отдельного здания дома культуры в селе не было более 40 лет. До сегодняшнего дня творческие коллективы работали в приспособленных помещениях бывшего детского сада. Поэтому для сельчан это очень долгожданный объект.

Место для учреждения культуры жители выбрали сами. И название придумали - «Зарни Югöр», что в переводе на русский язык означает «Золотой луч». В социокультурном центре расположен зрительный зал на 49 посадочных мест, помещения для занятий клубных формирований, гримерки. В новом здании разместилась также модельная библиотека.

На открытии Глава Республики Коми вручил сертификат на 600 тысяч рублей, которые будут направлены на приобретение одежды сцены и оргтехники для социокультурного центра.

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