Ночью 23 декабря, в 03:04, в пожарно-спасательную службу города Воркута сообщили, что у дома № 4 по улице Возейская горят машины на парковке. Через 6 минут огнеборцы были на месте ЧП. Спасити автомобили «Ford Fusion» и «Hover H5» не удалось – они выгорели дотла. Огонь добрался и до находившейся рядом «Лады Гранты», но она уцелела, хоть и пострадала.Пожар ликвидировали 7 человек и 2 пожарные автоцистерны 31-й пожарно-спасательной части ФПС. Предварительно, причиной возгорания послужили недостатки в конструкции и изготовлении электрооборудования в одной из автомашин, сообщает ГУ МЧС по Коми.Ведомство напоминает автомобилистам о пожарной безопасности в условиях низких температур. Не применяйте для обогрева автомобиля открытый огонь. Не пользуйтесь для обогрева двигателя автоодеялами, выполненными из горючих материалов. Будьте аккуратные с огнем при курении в салоне автомобиля. Имейте в своем автомобиле заряженный углекислотный огнетушитель.Будьте внимательны на дороге и не забывайте про взаимовыручку. Если стали очевидцем происшествия, остановитесь, узнайте, не нужна ли помощь. Помните: телефон «службы спасения» - 112 или 101.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Воркуте сгорел ангар и шесть автомобилейПожар тушили больше семи часов (подробности)