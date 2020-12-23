Летский психоневрологический интернат пожаловался в УФАС Коми на завышенный тариф на тепло, установленный АО «Коммунальник».До окончания первого полугодия 2019 года госучреждение для особенных людей платили за тепло по стандартному, утверждённому уполномоченным органом, тарифу. Со второго полугодия «Коммунальник» самостоятельно поднял плату для интерната, она превысила ранее утверждённый органом регулирования тариф вдвое. Но этого зарвавшимся поставщикам показалось мало, и они с 1 января 2020 год увеличили плату за тепловую энергию для интерната ещё в 1,5 раза.Руководство соцучреждения терпело-терпело, да не выдержало и подало жалобу в УФАС Коми. В ней указали, что для учреждения, оказывающего социальные услуги населению, расходы на тепловую энергию чрезмерно высокие и превышают запланированные в бюджете.Интернат является организацией социального обслуживания. Здесь проживают престарелые и инвалиды, и они осуществляют, в том числе и оплату коммунальных услуг.Летский психоневрологический интернат переплатил за это время за тепловую энергию более 460 000 руб. Возможность заключить договор с иным лицом у Интерната отсутствует, поскольку АО «Коммунальник» на территории с. Летка является единственной организацией, осуществляющей поставку тепловой энергии.Коми УФАС России признало действия АО «Коммунальник» злоупотреблением доминирующим положением, выдало предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖителям города в Коми сделают перерасчет за отоплениеКому и за что вернут деньги (подробности)