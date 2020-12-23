В Коми осудили 30-летнего жителя Усть-Цилемского района за угон автомобиля и вождение в нетрезвом виде, сообщает региональная прокуратура. Ранее он уже был лишен водительских прав в 2017 году на срок три года, однако это его не остановило вновь переступить черту закона.Как рассказали в ведомстве, 7 октября этого года в поселке Журавский Усть-Цилемского района мужчина после приема спиртного угнал автомобиль, принадлежащий его бывшей супруге. Нетрезвого водителя, разъезжавшего в дневное время по улицам населенных пунктов, задержали сотрудники полиции. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, мужчина попытался пересесть с водительского сиденья на заднее пассажирское, однако эта уловка не сработала.Суд назначил местному жителю наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. После освобождения из мест лишения свободы на протяжении 2 лет 10 месяцев он будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Визинги катался на машине с купленным в Интернете водительским удостоверением (подробности)