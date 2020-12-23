Чемпионат мира по хоккею с мячом, который примет Сыктывкар в 2021 году, скорее всего, перенесут на более поздний срок, заявили в Минспорте Коми. Все зависит от эпидемиологической ситуации в мире.Однако стадион, на котором должны проводиться игры, достроят в любом случае. Ход работ не будет зависеть от сроков проведения чемпионата, заверили в ведомстве.По сообщению «Комиинформ», решение по переносу сроков Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд 2021 или его отмене принимает Международная федерация по хоккею с мячом (FIB). От FIB информации по данному мероприятию не поступало.- Вопрос об определении сроков проведения чемпионатов мира в различных возрастных категориях будет вновь рассмотрен в январе, - добавили в министерстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНиколай Бережной рассказал о подготовке к чемпионату мира по бендиМинистр надеется, что ничто не помешает достойно провести его (подробности)