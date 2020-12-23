В Воркуте может случиться мусорный коллапс из-за решения местного регоператора перестать вывозить мусор во время холодов. К слову, в городе установились 30-градусные морозы.Как рассказали в администрации Воркуты, ООО «Региональный оператор Севера» поставил их перед фактом: с сегодняшнего дня, то есть с 23 декабря, все мусоровозы с линии сняты и осуществлять транспортировку твердых коммунальных отходов не предоставляется возможным.По прогнозам синоптиков, морозная погода продлится еще, как минимум, три дня. За этот период 50-тысячная Воркута будет тонуть в мусоре. Уже на данный момент ТКО не вывозиться на 50% территории многоквартирных домов.– Администрация муниципалитета работает с представителем регионального оператора в тесном контакте и ежедневно сообщает обо всех фактах невывоза ТКО и КГМ. На сегодняшний день завершена работа по расчистке проездов в дворовых территориях после прошедшей на выходных пурги. Добавим, что регоператор также заявил, что поселки Воргашора и Северный тоже не будут обслуживаться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУхта сильно сэкономила на контейнерах для мусора (подробности)