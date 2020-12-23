Бывший заместитель главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» сполна заплатила за коррупционное преступление, отчитались судебные приставы по Коми.Являясь должностным лицом, ухтинка за взятки выбирала поставщиков лекарственных средств и изделий медицинского назначения.Напомним, наименее выгодные для медучреждения контракты заключались с подконтрольной ей организацией ООО «ДезМедСервис». В период 2013-2015 годов заместитель главного врача и ее мать получили от данной организации дивиденды в размере 3,4 миллиона рублей.В ходе следствия женщина вину признала частично. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере трех миллионов рублей, а также лишения права занимать определенные должности в государственных и муниципальных организациях сроком на 3 года. Кроме того, суд конфисковал у нее полученные взятки на сумму 524 тысяч рублей.Требования исполнительных документов исполнены должником добровольно в установленный судебным приставом срок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрач из Воркуты выплатила государству почти два миллиона штрафа за коррупциюОна за взятки ставила ложные диагнозы (подробности)