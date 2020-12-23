Почти месяц не было возможности узнать прогноз погоды в различных городах Коми: сайт ЦГМС сломался. И вот чудо свершилось: его работа восстановлена в полном объеме.На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 4 декабря стало известно, что уже две недели сайт Центра по гидрометеорологии и охране окружающей среды перестал давать оперативную информацию по прогнозу погоды.По словам руководителя Коми ЦГМС Олега Козела, с сайтом возникли проблемы.Олег Козел: «У нас специалистов не так много и тот, который есть, он в последнее время сдал, так сказать, немножко».Он предложил создать второй сайт закрытого характера для органов исполнительной власти, куда вход был бы только по паролю. Словно это пользователи сломали его своими неаккуратными просмотрами.Но Владимир Уйба возмутился и потребовал сделать погоду доступной для всех. И вот – сбылось.А для Коми прогноз погоды по городам – вопрос более чем актуальный. Например, на завтра, 24 декабря, в Сыктывкаре обещают 7-9 градусов холода, а в Воркуте и Инте – до минус 39. Теплее всего будет в Вуктыле: там всего минус 4-6 градусов. На остальной территории – от 28 до 36 градусов мороза. Осадков нигде не ожидают, кроме Сыктывкара – здесь пройдет умеренный снегопад.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)