Назначенный на днях сыктывкарский транспортный прокурор написал заявление об увольнении, сообщила «Фонтанка». При знакомстве с подчиненными он затеял драку, и его карьера рухнула. По данным издания, ему пришлось покинуть не только новую должность, но и само надзорное ведомство.Напомним, Александр Егоров начал исполнять обязанности руководителя Сыктывкарской транспортной прокуратуры 17 декабря. Сразу по приезде на новое место службы он собрал подчиненных для знакомства. И на этой «вечеринке» разразился скандал.Егорову не понравились какие-то слова помощника прокурора Романа Давыденко, он ударил его и покинул место боя. Скрылся в кабинете со служебными документами и заперся там.Опасаясь, что ситуация выйдет из-под контроля, прокуроры обратились за помощью в полицию. Но те не смогли уговорить чиновника выйти. Вызвали МЧС - сотрудники отказались выламывать дверь без представителей Федеральной службы безопасности. В итоге прокурора из секретной комнаты достали, а об инциденте сообщили в Следственный комитет, республиканскую и Северо-Западную прокуратуру.Об Александре Егорове известно, что ранее он работал в органах прокуратуры в Казани, Тюмени, Санкт-Петербурге, откуда и перевелся в Сыктывкар.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я местная, знаю, что жителям нужно»Выбрали главу Сыктывдинского района (подробности)