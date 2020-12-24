В одной из квартир Сыктывкара разыгралась кровавая драма. Женщина вонзила своему собутыльнику нож прямо в грудь из-за личных обид. Подробности происшествия рассказали в региональном следкоме.Следствие установило, что осенью этого года 43-летняя обвиняемая вместе с погибшим проводили досуг за распитием алкоголя. В какой-то момент между ними завязался конфликт, в ходе которого пьяная женщина вонзила кухонный нож в грудь сожителя. Острый предмет сильно повредил сердце пострадавшего, диагностируют позже врачи. От обильной кровопотери мужчина скончался на месте до приезда медиков.Сама женщина во всем призналась и раскаялась. На данный момент она заключена под стражу и ожидает суда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми печника будут судить за то, что обрушившийся камин убил ребенка (подробности)