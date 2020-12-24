Следственный Комитет по Коми выявил новые преступные эпизоды в деле бывшего руководителя физкультурно-спортивного общество «Динамо» Святослава Осадчука. В пресс-службе заявили, что в ходе следствия было установлено, что мужчина присвоил себе 190 тысяч рублей, переданные ему наличными за проживание группы спортсменов в гостинице общества.Напомним, громкий скандал прогремел осенью этого года. Осадчука подозревают в том, что он через посредника предложил индивидуальному предпринимателю заключить договор по организации питания детей в лагере дневного пребывания в период летних каникул. При этом Осадчук попросил у него 300 тысяч рублей. В августе обвиняемый получил в качестве коммерческого подкупа указанную сумму, которой распорядился по своему усмотрению.К тому же, следователи установили еще один преступный эпизод. Они получили данные о том, что через этого же посредника летом 2020 года посредника злоумышленник уже получил в качестве коммерческого подкупа 120 тысяч рублей за выбор индивидуального предпринимателя в качестве поставщика продуктов питания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа что в Коми задержаны руководители бассейна «Орбита» и спортобщества «Динамо» (подробности)