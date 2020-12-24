За сутки мошенники украли с банковских карт жителей Коми в общей сложности 360 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.Так, жительнице Печоры 1972 года рождения позвонил мужчина и представился сотрудником банка, сообщив, что ее сбережения в опасности. Испугавшись за деньги, женщина стала действовать по инструкции «консультанта». Незнакомец заверил, что банк заинтересован в защите своих клиентов и переведет ее накопления на «безопасный счет». Потерпевшая предоставила реквизиты, и с ее карты списали 57 600 рублей.В эти же сутки в Усинске сразу две жительницы стали жертвами дистанционных аферистов. Одна также предоставила конфиденциальную информацию о карте и лишилась 41 200 рублей, а другая установила по совету лжебанкира программу «Team Viewer», дающую удаленный доступ ко всем счетам и в итоге лишилась 46 000 рублей.В тот же день на удочку лжебанкиров попались два сыктывкарца. Оба не стали проверять информацию об «атаках хакеров» на их счета, причем первый прошел по вредоносной ссылке, присланной мошенником, потеряв 100 000 рублей, а второй назвал реквизиты карты, тем самым «подарил» неизвестному 54 500 рублей.Двумя днями ранее телефонные мошенники аналогичным образом обманули жителя Усть-Вымского района 1969 года рождения, похитив с его карты почти 65 000 рублей. По фактам краж с карт возбуждены уголовные дела, проводятся следственно-оперативные мероприятия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:У трех женщин из Коми мошенники украли больше 130 тысячВозбуждены уголовные дела (подробнее)