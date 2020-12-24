МВД по Коми проверяет сообщение о минировании здания Национального музея республики. Оно поступило в полицию утром сегодня, 24 декабря.Для обследования здания объекта культуры на ул. Коммунистической в Сыктывкаре на предмет обнаружения взрывного устройства прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Из музея Работники и посетители уже благополучно эвакуированы.Напомним, буквально на днях, 22 декабря, полиция проверяла сообщение о минировании драмтеатра им. Виктора Савина. Оно поступило на электронную почту театра. Тогда взрывного устройства в здании не нашли. «Шутника» ищут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМедведей-шатунов в Троицко-Печорском районе ждёт непростая судьбаОхотникам будет выдано разрешение на отстрел опасных животных (подробности)