В четверг, 24 декабря, в Сыктывкаре откроется «Почта Деда Мороза». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.В этом году на Стефановской площади появится специальный домик, где разместится «Почта Деда Мороза». Его верные помощники с 24 по 30 декабря включительно с 12.00 до 20.00 ежедневно будут собирать письма от детишек с их заветными пожеланиями и отправлять их в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.В настоящее время идут работы по обустройства новогодней почты. Всех желающих ждут на Стефановской площади обязательно в сопровождении взрослых с письмами Деду Морозу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Сыктывкаре Дед Мороз проведет для детей веселые стартыИзвестно, где и когда пройдут игры (подробнее)