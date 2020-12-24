Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду, 23 декабря, поддержал идею сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем в стране.По словам главы государства, работа 31 декабря «очень своеобразная», но по действующему закону в такие короткие сроки нельзя объявить выходной на федеральном уровне. Но регионы могут это сделать по собственной инициативе.Напомним, что ранее Минтруда Коми именно так и объяснило, почему в республике не объявляют 31 декабря выходным днем. «Трудовым кодексом РФ установлен исчерпывающий перечень нерабочих праздничных дней в стране. 31 декабря текущего года в этот перечень не входит», - сообщает пресс-служба правительства РК. Но, подсказали в Минтруда, работодатели могут сами объявить его выходным.Кстати, уже 52 региона России сделали 31 декабря выходным, еще неделю назад их было 25. Но жителям Коми, похоже, придется резать салаты под бой курантов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак будут работать автобусы в Сыктывкаре в Новый годПубликуем расписание общественного транспорта (подробности)