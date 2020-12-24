Два подростка из Сыктывкара стали жертвами 24-летнего извращенца из Узбекистана. На мальчика 14 лет и 13-летнюю девочку парень напал в подъезде. Подробности происшествия рассказали в Следкоме по Коми.По данным ведомства, подозреваемый имел доступ в подъезды жилых домов: иностранец работал разносчиком газет. Первый свой случай был зафиксирован в сентябре этого года по улице Пушкина. Мужчина зажал подростка в углу и надругался над ним. В тот же день нападению подверглась при аналогичных обстоятельствах 13-летняя жительница дома по улице Домны Каликовой.Известно, что подозреваемого поймали в тот же день. Сейчас он находится под стражей и ждет суда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре задержали педофила, который надругался над школьницей45-летний мужчина признал вину в полном объеме (подробности)