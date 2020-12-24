Всероссийский социальный проект «Велодобро» проводит благотворительную акцию по сбору велосипедов детям «Велодобро под Ёлкой» в 12 городах страны, в том числе и в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Коми.В рамках акции любой желающий может сдать свой сломанный или не используемый велосипед в один из пунктов приема «Велодобро». Активисты проекта его отремонтируют и подарят на Новый год детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию,Также в рамках акции «Велодобро под Ёлкой» принимаются письма Деду Морозу от детей, которые мечтают о велосипеде, но у их родителей нет возможности их приобрести: дети могут рисовать картинки и писать, зачем им нужен велосипед. Акция проводится с 14 декабря по 14 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В преддверии Нового года исполнились мечты юных воркутинцевЗа четыре года проведения акции жители города осчастливили более 100 детей с инвалидностью (подробнее)