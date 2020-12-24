Названы сроки открытия ледовой переправы через реку Печору в районе села Усть-Уса. Пока движение автотранспорта здесь приостановлено.Сейчас на участке специально намораживают поверхность искусственным способом, чтобы достичь нужной толщины льда. По регламенту она должна составлять от 24 до 35 см для машин с грузоподъемностью три тонны.На данный момент толщина льда в Печоре в эти дни составляет от 60 сантиметров до 10 в самом тонком месте. Для ускорения процесса оледенения ООО «ТемпДорСтрой», которое отвечает за обслуживание участка, использует мотопомпы.— Работы начались ещё 30 ноября. Сначала мешало отсутствие сильных морозов. Температура воздуха составляла всего 3-5 градусов мороза, доходило и до оттепели. Сейчас наоборот два дня стоит крепкий мороз и помпы замерзают на льду. Исходя из прогнозов, планируем открыть движение легкового транспорта 10 января, — пояснили в организации изданию НАО 24.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми открыты ещё три пешеходные ледовые переправы (подробности)