В многоэтажке в Ухте Ростехнадзор обнаружил незаконные действия управляющей компании. Оказалось, что организация пустила в эксплуатацию непроверенные лифты, на которые не было никакого экспертного заключения или другой документации.По данным Объединенной пресс-службы судов Коми, все эти факты указывают на то, что лифты могли в лучшем случае оказаться аварийными, а в худшем - представлять угрозу жизни и здоровью жильцов дома.В итоге управляющую компанию привлекли к административной ответственности, а сами лифты приостановить на 2 месяца.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пободался с лифтом»: в Сыктывкаре осудили вандала-«Халка», разбившего лифт в высотке по улице Осипенко (подробности)