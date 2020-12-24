Пресс-служба МВД Коми прокомментировала информацию о том, что Национальный музей республики заминировали. Как оказалось, это сообщение не нашло подтверждения.Напомним, данные о возможном минировании поступили этим утром в 8:25. В настоящий момент специалисты МВД уже завершили проверку музея.Они опросили сотрудников и обследовали все пять зданий музея. Какого-либо подтверждения того, что здания были заминированы, полицейские не нашли, угрозы жизни сотрудников и горожан нет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНациональный музей Коми заминировали?Работники и посетители эвакуированы (подробности)