В Сыктывкаре 55-летний мужчина предстанет перед судом за убийство своей 36-летней знакомой, сообщает региональный Следком.По данным ведомства, во время распития алкогольных напитков между пострадавшей и обвиняемым возник конфликт. Мужчина не ограничился словесной бранью и накинулся кулаками на несчастную, а затем схватил эмалированный ковш и стал целенаправленно бить женщину по голове.Пострадавшая скончалась до приезда «скорой». Судебно-медицинская экспертиза установит, что женщина скончалась от тяжелых черепно-мозговых травм.- В ходе расследования обвиняемый признал, что бил женщину, но «не сильно», и от его ударов «смерть не могла наступить». Из материалов уголовного дела следует, что и обвиняемый, и потерпевшая злоупотребляли спиртным, - рассказали в пресс-службе СК по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре иностранец надругался над двумя подростками (подробности)