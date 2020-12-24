Жителя Сыктывкара признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в апреле. Сотрудники патрульно-потовой службы прибыли в подъезд дома по улице Старовского по сообщению соседа фигуранта о бытовом конфликте и нарушении общественного порядка. Пьяный обвиняемый оказал сопротивление полицейским. Одному из правоохранителей он нанес два удара ногами. В СК уточнили, что злоумышленник не причинил вреда здоровью стража порядка.Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Житель Коми ударил полицейского ногой в пах и на этом не остановилсяСуд оценил многократные «приключения» неугомонного селянина из Выльгорта (подробнее)