В четверг, 24 декабря, Владимир Уйба объявил 31 декабря 2020 года в Республике Коми выходным днём. Но в распоряжении главы республики есть одна ложка дегтя, которую не сразу заметили.Напрямую оно касается замещающих госдолжности и должности государственной гражданской службы Коми. Руководители республиканских госорганов, главы муниципалитетов решение в отношении своих сотрудников и подведомственных организаций должны принять сами. Всем работодателям Коми рекомендовано последовать примеру.Напомним, Президент России в среду, 23 декабря, поддержал идею сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем в стране. Но оформить ее законодательно на федеральном уровне не успевали. Поэтому отдали решение на откуп регионам.В Коми настойчивую рекомендацию Владимира Путина услышали, и появилось соответствующее распоряжение глава республики. Но есть в нем пунктик, который на радостях прошел почти незамеченным. Отрабатывать выходной день 31 декабря придется уже в ближайшую субботу, 26 декабря. Длинная рабочая неделя получится перед длительными выходными.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак будут работать автобусы в Сыктывкаре в Новый годПубликуем расписание общественного транспорта (подробности)