Еще несколько школ Коми вслед за Воркутой объявили актированные дни. Причиной такого решения является ухудшение погодных условий.Так, все учащиеся школ Инты, Воркуты и Усинска и студенты 1-2 курсов колледжей освобождены от занятий.В Вуктыле в связи с низкой температурой воздуха 25 декабря отменены занятия для 1-8 классов.В Печоре отменяются учебные занятия в 1-11 классах школ города и района, а также у студентов профессиональных образовательных организаций.В Ижемском районе с 1 по 11 класс отменены занятия в Ижме и в Кельчиюрской школе.В связи с сильным морозом занятия у детей с 1-11 класс отменяются в школе Усть-Цильмы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Воркуте все еще разгребают последствия субботней метели (подробности)