В новогодние каникулы график работы Почты России будет изменен, сообщили в пресс-службе организации. Так, 31 декабря все почтовые отделения в Коми закончат свою работу на час раньше.Что касается круглосуточных отделений, то они возобновят свою работу в первый день 2021 года ровно в 10 утра. Выходные для всех остальных работников Почты России будут 1, 2 и 7 января.- В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов, - заявили в пресс-службе.В остальные дни почтовые отделения будут работать в прежнем режиме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКуда сходить с детьми на новогодние праздникиПубликуем праздничную афишу (подробности)