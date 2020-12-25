В 2021 году Сыктывкар получит новое спортивное оборудование для уличных площадок. Об этом сообщила городская мэрия, которая договорилась с крупной компанией «Спортмастер» о сотрудничестве.Уточняется, что сеть магазинов передаст спортивно-развивающее оборудование в рамках благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер» в безвозмездное пользование.Новые сооружения, добавили в администрации, появятся на пяти дворовых площадках города.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре появилась новая спортивная площадкаКомплекс приспособлен и для маломобильных (подробности)