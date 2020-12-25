В столице Коми появились девять баннеров с социальной рекламой на коми языке, сообщает местная администрация. Они установлены на улицах Морозова, Петрозаводская, Орджоникидзе, Коммунистическая, на Октябрьском проспекте и по Сысольскому шоссе.Их появление стало возможным благодаря реализации проекта «Спорт-Ёрт!», организованного МОД «Коми войтыр» при грантовой поддержке администрации города в рамках конкурса социально-значимых проектов НКО.Проект направлен на предоставление возможности молодежи выразить свою активную гражданскую позицию в сфере продвижения здорового образа жизни, а также на создание позитивного продукта - уличной социальной рекламы на государственных языках Республики Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамый известный мамонтёнок запел на коми языкеЛюбимый многими поколениями советский мультфильм перевели пятиклассники Мохченской средней школы (подробности)