Новые ледовые переправы открылись на водоемах Коми, сообщили в пресс-службе МЧС. Специалисты после проверки дали разрешение на работу еще пяти переправам. Всего же в республике должно открыться еще 83 автомобильные переправы из 103.По сообщению ведомства, автомобильные переправы открылись:- в Удорском районе через р. Мезень сообщением с. Кослан - с. Пысса грузоподъемностью 10 тонн;- в Ижемском районе через реку Сэбысь сообщением с. Ижма - д. Ласта грузоподъемностью до 3 тонн;- в Удорском районе через р. Мезень сообщением с. Кослан - п. ЫджыдЯг грузоподъемностью 5 тонн,- в Усть-Цилемском районе через реку Лабазиха сообщением с. Усть-Цильма - с. Окунев Нос грузоподъемностью до 5 тонн,- в Княжпогостском районе через р. Вымь сообщением г. Емва - с. Серегово грузоподъемностью до 5 тонн.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало известно, когда откроют переправу в районе Усть-Усы для автомобилей (подробности)