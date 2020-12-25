Накануне в Сыктывкаре столкнулись пассажирский пазик и легковое такси. Все произошло на Сысольском шоссе около дома №29/7 глубоким вечером.По данным ГИБДД, авария, по предварительной версии, случилась по вине водителя автобуса. Мужчина не уступил таксисту дорогу, который ехал на зеленый цвет светофора.- При проезде регулируемого пешеходного перехода и выполнении левого поворота на разрешающий знак светофора водитель не уступил дорогу автомобилю Renault Logan. Иномарка двигалась навстречу на разрешающий сигнал светофора, - прокомментировали в пресс-службе госавтоинспекции.Сообщается, что водитель Renault Logan получил легкие травмы головы и плеча. Прибывшие на место происшествия медики заявили, что 23-летний парень в госпитализации не нуждается. О состоянии водителя автобуса не сообщается.По данному факту начато разбирательство.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре за вечер сбили двух пешеходовОдна авария произошла в Эжве, а другая – на улице Савина (подробности)