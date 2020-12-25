На скамье подсудимых оказался житель Сыктывкара, обвиняемый в разбойном нападении на спящего человека, сообщает прокуратура Коми.4 сентября 2020 года 40-летний житель Коми незаконно проник в одну из квартир дома по ул. Морозова, 109 г. Сыктывкара. Там он приставил нож к горлу спящего мужчины, а после того, как он проснулся, потребовал от него денег. Не дождавшись исполнения своего требования, разбойник похитил мобильный телефон потерпевшего и скрылся.Вину в содеянном сыктывкарец признал. Похищенный телефон был изъят у него сотрудниками правоохранительных органов и передан потерпевшему.Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд. Расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре поймали мужчину, который украл рыбы на 22 тысячиЕго задержали сотрудники Росгвардии (подробности)