За минувшие сутки в Республике Коми произошло 12 пожаров. Погибших и пострадавших нет. Огнеборцами спасены 3 человека, сообщает Главное управление МЧС России по Коми.24 декабря, в 05:37 в Инте загорелась квартира в 5-этажном кирпичном доме 21 по улице Горького. Огнеборцы прибыли на адрес вызова через 5 минут после сообщения. Из квартиры пожарные спасли мужчину – квартиросъемщика 1967 года рождения. Ликвидация возгорания была объявлена в 06:11. В квартире огнем повреждена мебель на площади 2 квадратных метров. На тушение были привлечены 8 пожарных и задействованы 3 единицы техники 33-й пожарно-спасательной части ФПС. Причиной пожара, по предварительным сведениям, является неосторожное обращение с огнем при курении.В 22:15 сообщение о пожаре в одной из квартир 5-этажного панельного дома по улице Энтузиастов поступило огнеборцам Воркуты. Пожарные прибыли на место вызова в 22:21. Из квартиры, в которой произошло возгорание, огнеборцы спасли мужчину 1956 года рождения и женщину 1961 года рождения. Ещё 9 жильцов дома эвакуировались самостоятельно. В 22:44 пожар был потушен. Огнем в квартире повреждены пол, стена и мебель на площади 6 квадратных метров. В тушении участвовали 5 пожарных и 1 пожарная автоцистерна 31-й пожарно-спасательной части ФПС. По предварительным сведениям, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Воркуте сгорел ангар и шесть автомобилейПожар тушили больше семи часов (подробности)