За минувшие сутки в Республике Коми произошло 12 пожаров. Погибших и пострадавших нет. В Подъельске Корткеросского района сгорела баня.Ночью 25 декабря, в 01:25 в пожарно-спасательную службу Корткеросского района поступило сообщение о возгорании в деревянной бане на одном из частных подворий в селе Подъельск. Огнеборцы прибыли на место вызова через 17 минут после сообщения. В 04:27 была объявлена ликвидация пожара. Огнем уничтожена баня с дровяником на площади 60 м². Пожарные не позволили огню перекинуться на соседние строения.В борьбе с огнем участвовали 6 пожарных и 2 пожарные автоцистерны 221-й пожарной части республиканской противопожарной службы. Огнеборцам в тушении пожара активно помогали пять местных жителей. Причиной пожара, по предварительным сведениям, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления бани.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВо время пожаров огнеборцы спасли трёх жителей Коми (подробности)