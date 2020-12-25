В Коми пенсионерка отдала 1,5 млн рублей мошенникам, поверив в их классическую схему обмана. Злоумышленники пообещали 59-летней женщине компенсацию за биологические активные добавки (БАДы).Жительница Княжпогостского района рассказала полицейским, что ей поступил звонок с неизвестного телефонного номера. Звонивший представился следователем одной из московских силовых структур и сообщил, что ей положена компенсация за биологически активные добавки, приобретенные ранее. По словам звонившего, якобы препараты оказались некачественными, а пенсионерка вправе получить возмещение вреда с поставщика. Как добавил собеседник, чтобы взыскать с мошенников сумму, необходимо внести некоторую часть денежных средств. При этом на компенсацию будут начислены еще и проценты.Жительница района поверила, что она действительно является получателем выплат. Ведь некоторое время назад действительно приобретала через интернет БАДы. В результате более года заявительница в онлайн-приложении перечисляла денежные средства, итоговая сумма которых составила полтора миллиона рублей. С родными и близкими она не делилась этой информацией.В определенный момент пенсионерка догадалась, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Очередной денежный перевод на сумму порядка 200 тысяч рублей не был произведен. При этом жительница района была осведомлена о подобных фактах обмана: на выборах она получала от полицейских листовки. Тем не менее, была уверена в достоверности полученной по телефону информации.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМошенники придумали новый способ обмана. Жертвой может стать любой (подробности)