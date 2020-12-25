Накануне, 24 декабря, в Доме дружбы народов Коми прошло награждение победителей республиканских литературных конкурсов «Лучшая книга года» и «Эзысь борд» («Серебряное крыло»). Среди них награждали лауреатов, внесших вклад в сохранение и развитие государственных языков республики.Как отметил министр национальной политики региона Роман Носков, ведомство регулярно проводит конкурсы, продвигающие русский и язык коми, а также нацлитературу, традиции и культуру народов.В номинации «Проза» награду получили сразу два писателя на коми языке: Иван Ногиев за повесть «Букыш гожöм» и Елена Афанасьева за рассказы «Куим вöт» и «Дуда бöрся». В поэтической номинации тоже выделили двух победителей: Олега Уляшева со сборниками стихотворений «Енъюгыд ывлавыв» и «Йöртöм пон» и Евгения Козлова («Мамкöд думöн сёрнияс» и «Дзолядырысь». В сфере драматургии члены жюри высоко оценили пьесы Алексея Попова «Войся бипур дорын» и «Аттьö, бур йöзöй». Также были отмечены переводы поэтических произведений на язык коми от Нины Обрезковой и Ольги Баженовой. Победителем в номинации «Публицистика» стала Елена Ельцова.Напомним, литературный конкурс «Лучшая книга года» проводится министерством с 2010 года, а «Эзысь борд» существует вот уже 14 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Юношеской библиотеке можно собрать по кусочкам Коми и Россию (подробности)