Из-за морозов жителей Воркуты просят сидеть дома и не выпускать на улицу детей. Об этом сообщили в местном управлении по делам ГО и ЧС.Как рассказали в ведомстве, температуры воздуха в заполярном городе снизится до -38…-40 градусов. Для того, чтобы не допустить переохлаждения, жителей Воркуты и поселков призывают сократить время пребывания на улице. Людям советуют использовать для обогрева магазины, учреждения, а также общественный транспорт, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Аномальная погода в Коми подняла из спячки медведей (подробнее)