Сотрудники Воркутинского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России предотвратили трагедию, которая могла случиться в тундре.Трое воркутинцев отправились в тундру в - 35° по делам, и одному из них там стало плохо. Они вызвали МЧС и всё обошлось 1 степенью обморожения, а могло закончиться более печально.Врио начальника Воркутинского АКАСЦ МЧС России Анатолий Кремнев сообщил, что 22 декабря трое воркутинцев выехали в тундру на двух снегоходах. Когда граждане возвращались в сторону городу и уже были в 10 км от поселка Воргашор, одному стало плохо.- Спасательная бригада вместе с медиками скорой помощи выехали на колёсном вездеходе Трэкол. У мужчины наблюдалось обморожение, на месте была оказана медпомощь, далее его транспортировали в город. От госпитализации отказался, - прокомментировал Анатолий Кремнев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВо время пожаров огнеборцы спасли трёх жителей Коми (подробности)