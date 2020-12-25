В Коми 75 тысяч детей получили новогодние выплаты, обещанные президентом страны Владимиром Путиным. Пособие в размере 5 тысяч рублей получили все дети до 8 лет.Получить выплату, если по какой-то причине вы это не сделали, очень просто. Напомним, выплата осуществляется в беззаявительном порядке, заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. Если семья ранее получала выплаты, но банковский счет, на который они перечислялись, уже закрыт, нужно подать заявление об изменении реквизитов счета.- Чтобы получить выплату до Нового года, мы рекомендуем родителям детей, рожденных после 1 июля 2020 года, подать заявление не позднее 27 декабря, - сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Республике Коми. – По заявлениям после этой даты выплаты состоятся уже в январе.Подать заявление на выплату и изменение реквизитов счета можно в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Новый год семьям Коми пришлют выплату от Путина (подробности)